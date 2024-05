Elezioni '24, Sara Foscolo è la candidata sindaco della Lista Civica "Amici di Massimino"

È un nome eccellente quello che a Massimino sfiderà il sindaco uscente Massimo Paoletta alle prossime elezioni comunali. Sara Foscolo, già onorevole nonchè segretaria provinciale della Lega, sarà la candidato sindaco della Lista Civica "Amici di Massimino".

"Massimino è un paese che ti entra nel cuore e la sua comunità, pur essendo la più piccola della Provincia di Savona è capace di fare grandi cose - ha dichiarato la candidata sindaco - È una località bellissima dove si vive ancora a misura d’uomo, lontani dalla frenesia tipica delle città più grandi. Sono rimasta incantata da questo luogo e ho deciso di candidarmi sindaco per dare il mio contributo per valorizzare ancora di più questo paese al quale mi sento molto legata, non a caso la lista si chiama proprio 'Amici di Massimino'".

"Le problematiche più grandi sono spesso quelle che dipendono dagli enti sovra ordinati, basti pensare alla condizione in cui versa la SP 490 che aumenta il rischio di chi la percorre arrivando da Calizzano - ha aggiunto - Il mio obbiettivo sarà proprio quello di facilitare la comunicazione con Provincia, Regione e Ministeri in modo da far realizzare gli interventi necessari alla valorizzazione del paese e intercettare le risorse necessarie a realizzare le opere di cui abbiamo bisogno. Sono sicura che i massiminesi apprezzeranno questa lista fatta di persone che vogliono mettersi al servizio della comunità".