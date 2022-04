Spiagge, Scajola: "Estate della ripartenza senza i vincoli dell’emergenza sanitaria"

Dopo due anni di distanziamento anche sulle spiagge, si torna all’antico e per l’estate 2022 si ripristinano le condizioni del 2019 quando ancora non era scoppiata la pandemia. Lo ha deciso l’ordinanza del ministro della salute che è stata illustrata questa mattina dall’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola nel corso di un incontro in Regione con le Associazioni dei balneari della Liguria.

“Questa sarà l’estate della ripartenza – ha detto Scajola – Non siamo più nello stato di emergenza come nelle ultime due stagioni, quindi verranno superati alcuni vincoli come il distanziamento, ma sarà tuttavia importante che negli stabilimenti balneari, come ho detto anche oggi nel corso della riunione e come previsto anche dal ministero della Salute, ci sia sempre e comunque un’attenzione agli accessi e il mantenimento di tutte le misure per garantire l’igienizzazione degli spazi e degli strumenti come ombrelloni e sdraio”.

Per una maggiore informazione l’assessore Marco Scajola e coordinatore del tavolo interregionale del Demanio della Conferenza delle Regioni, invierà a tutti i colleghi regionali il testo dell’ordinanza e la stessa verrà indirizzata anche ai sindaci dei Comuni costieri della Liguria e alle associazioni di categoria.

“Serve la massima informazione possibile – ha detto Scajola – sia per gli operatori che gli amministratori locali e i cittadini per fare in modo che l’estate 2022 sia un estate sicura e di qualità e siano garantite le informazioni sulle norme comportamentali previste anche dalle linee guida del Ministero allegate all’ordinanza”.