Fratelli d’Italia Loano riparte dopo l’estate: "Al centro giovani, territorio e sicurezza"

Conclusa la pausa estiva, il circolo di Fratelli d’Italia-Loano annuncia la ripresa delle attività, a pieno ritmo. A breve saranno annunciate le date dei prossimi incontri pubblici rivolti, con particolare attenzione, alle tematiche giovanili, per sensibilizzare e sostenere il bello della gioventù di domani.

In cantiere tante iniziative tese alla cultura del rispetto di sé e dell’altro, alla tutela del territorio, alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale, alla sicurezza e al turismo, fondamentale per il comprensorio loanese.

Per dar voce a quanti vorranno esprimere opinioni, critiche o semplici segnalazioni, saranno messi a disposizioni tavoli di confronto pubblico, con l’introduzione di sondaggi e ricerche di approfondimento.

I componenti del circolo, guidato dal presidente in carica Luca Steffanina, saranno ben lieti di dialogare con quanti vorranno offrire suggerimenti e nuovi spunti di riflessione, per continuare a crescere, contattando i canali social: instagram: @fratelliditalia_loano; telegram: Fratelliditalia-Loano; fratelliditalialoano@libero.it.