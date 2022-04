Pietra, dalla Regione 800mila euro per il secondo lotto di via Pinee e la riqualificazione di viale Riviera

Sono in fase di conclusione i lavori volti a riqualificare la viabilità del ponente cittadino di Pietra Ligure, in particolare di via Pinee e viale Riviera.

Nella prima delle due strade citate, le opere di riqualificazione e messa in sicurezza che stanno volgendo al termine sono quelle relative al primo lotto di lavori, "cominciati a gennaio e finanziati con 130mila euro di fondi propri comunali", spiegano il sindaco Luigi De Vincenzi e l'assessore ai Lavori Pubblici Francesco Amandola, ricordando che "hanno riguardato la nuova disposizione degli stalli dei parcheggi, più ordinata e razionale, la ricostruzione del muro di delimitazione con l’ospedale Santa Corona e la sostituzione della ringhiera vetusta ed in parte ammalorata".

"Nel progetto - specificano i due amministratori - rientra anche l’acquisizione di una porzione di aree di proprietà del presidio ospedaliero, ottenuta grazie alla collaborazione con gli uffici e la direzione dell’Asl 2 Savonese, che ha permesso un intervento migliorativo decisamente più organico e funzionale con l'adeguamento di due strettoie, poste all'interno del nosocomio, utili ad un più agevole passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco".

L’intervento complessivo di riqualificazione e messa in sicurezza in questione comprendeva, da subito, due lotti funzionali: "E' notizia di pochi giorni fa - proseguono De Vincenzi e Amandola - l’assegnazione, da parte di Regione Liguria, di 245mila euro a finanziamento del secondo lotto che prevedrà il completamento della riqualificazione e della funzionalità dell’intera area, con la costruzione, sul lato di ponente, di un nuovo marciapiede lungo tutta la via, completo di nuova illuminazione e il rifacimento della pavimentazione stradale".

Sempre in tema di finanziamenti regionali, buone notizie anche per un'altra opera nella zona del ponente pietrese: nei giorni scorsi l’Amministrazione regionale ha infatti deciso di finanziare, attraverso il fondo strategico e con un importo complessivo di 595 mila euro, la messa in sicurezza di Viale Riviera con un altro importante intervento di riqualificazione che prevede il rifacimento di tutta la pavimentazione , il ripristino della barriera stradale danneggiata e la posa di altri tratti della stessa ad oggi mancanti. E’ inoltre prevista l'implementazione dell'illuminazione pubblica in direzione del casello autostradale.

"L’intervento è nel suo complesso tecnicamente importante essendo viale Riviera infrastruttura di adduzione al casello autostradale - continuano sindaco e assessore - Accogliamo con grande soddisfazione le scelte regionali e ringraziamo l’Ente per gli importanti contributi concessi che si vanno ad aggiungere ai già stanziati 7 milioni e 673mila euro, in gran parte derivanti da fondi ministeriali e regionali, e destinati alle 17 opere pubbliche presentate lo scorso ottobre, già tutte programmate e molte anche in fase esecutiva che nei prossimi mesi toccheranno l’intero territorio comunale".

"Ancora una volta conseguiamo un risultato importante, frutto del modus operandi nella nostra amministrazione che ha un’idea chiara di quello che serve al paese e la mette in pratica e dell’ottimo lavoro di progettazione degli uffici, che non possiamo che ringraziare anche per capacità di seguire il complesso iter amministrativo, che ci permettono di intercettare finanziamenti importanti sia a livello regionale che ministeriale" concludono De Vincenzi e Amandola.