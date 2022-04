Albenga, deposito incontrollato di rifiuti a Campochiesa: polizia locale mobilitata

L’ufficio tutela ambientale della polizia locale di Albenga ha scovato un deposito incontrollato di rifiuti in regione Ronchignole a Campochiesa. L’accertamento è partito nel mese di gennaio quando i vigili del fuoco del comando di Savona avevano richiesto l’intervento della polizia locale a seguito della segnalazione di un possibile incendio boschivo, le cui fiamme stavano presumibilmente lambendo l'autostrada.

Immediato l’intervento sul posto del personale dell'Ufficio Tutela del Territorio che pur confermando la presenza del rogo, aveva evidenziato come lo stesso fosse circoscritto a un'area delimitata da grossi blocchi di cemento. Verificato che era in corso di combustione solo scarti vegetali, sebbene in quantitativo eccessivo, gli agenti avevano ordinato lo spegnimento del fuoco all'affittuario del terreno rimandando al giorno dopo ulteriori accertamenti.

L'indomani era stato cosi appurato che sui terreni erano stati stoccati circa 300 metri cubi di rifiuti speciali, composti da resti di ferro, plastica, materiale edile, e lastre per coibentazione. Il responsabile, comunque iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, aveva riferito di aver eseguito l'accumulo per differenziarlo secondo tipologia di materiali e successivamente smaltirlo presso sito autorizzato.

Trattandosi di rifiuti in parte speciali e in parte assimilabili agli RSU, in accordo con l'Autorità Giudiziaria, si era proceduto secondo applicazione della L. 68 del 2015, che prevede la rimozione di tutti i rifiuti depositati, un intervento di rilevamento degli inquinanti con test di cessione e rimozione dello strato di terra i cui parametri non rientrassero in quelli previsti dalla legge.

Attualmente è in corso la rimozione di quanto depositato da parte del soggetto resosi responsabile del fatto. Se le opere corrisponderanno alle prescrizioni previste dall'Arpal, il responsabile verrà ammesso al pagamento di una sanzioni pari ad un quarto del massimo stabilito dalla legge e il reato estinto.

Afferma l’assessore Mauro Vannucci: "Un importante intervento da parte degli agenti dell’ufficio tutela del territorio che hanno effettuato accurate verifiche e accertamenti volti a tutelare a 360° cittadini e ambiente. Ancora una volta la Polizia Locale di Albenga dimostra grande professionalità in tutti i campi di azione".

"Un ringraziamento particolare va agli agenti quotidianamente impegnati sul territorio - conclude il sindaco Riccardo Tomatis - Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette attraverso i canali ufficiali al fine di permettere i dovuti accertamenti da parte degli organi competenti".