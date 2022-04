Alassio, corso di lingua italiana per i profughi ucraini (FOTO)

Come in tutta Italia, anche ad Alassio continuano le iniziative a tutto campo per aiutare i profughi ucraini.

L'associazione Amici di Padre Hermann (presidente Antonello Ghiglione), assieme al comune e alla parrocchia di Sant'Ambrogio (don Gabriele Corini), ha organizzato un corso di lingua italiana per gli ospiti fuggiti dall'Ucraina e arrivati nella città del Muretto.

Il corso si svolgerà nel salone parrocchiale adiacente alla chiesa di Sant'Ambrogio ogni martedì con inizio alle ore 18. L’insegnante è Gianna Davi, una docente in pensione di comprovata esperienza, supportata dalla mediatrice culturale di lingua ucraina Victoria Kodola, dell’assistente al corso Franco Ravera e del coadiutore dei corsi di lingue Maurizio Negro.

La prima lezione ha visto numerose presenze: ragazzi, mamme e capifamiglia, venuti con i loro bambini per apprendere la lingua italiana. Il corso non ha un termine determinato, andrà avanti almeno per un mese.

Il padrone di casa, don Gabriele Corini nel dare il benvenuto agli ospiti del corso ha esposto loro questo auspicio: "Oggi siamo noi ad insegnarvi qui ad Alassio la nostra lingua, sperando al più presto di poter venire nel vostro paese in pace per apprendere la vostra".