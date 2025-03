Raccolta rifiuti a Savona, prima illustrazione per il porta a porta nei condomini e nelle case isolate: non mancano le perplessità

Un primo incontro con gli abitanti non inclusi nel centro cittadino che ha già portato, com'è normale che sia per un cambiamento così radicale, alcune perplessità e dubbi.

Sono ripartiti nel primo pomeriggio nel PalaSeas di Piazza del Popolo le illustrazioni del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Savona con gli abitanti dell'area Villetta/Valloria.

Ieri l'azienda partecipata comunale aveva iniziato a fare chiarezza davanti ai savonesi residenti nel centro della città, su come sarà gestita la nuova modalità di conferimento che scatterà ufficialmente dal 28 aprile.

Il nuovo sistema di raccolta prevede i cosiddetti cassonetti intelligenti nelle aree centrali (tra Corso Mazzini, via Gramsci, via Pietro Giuria, via dei Mille, via Sormano, Piazza del Popolo e via XX Settembre) che saranno aperti con un badge e saranno presenti 28 "isole ecologiche intelligenti" (con una fascia di distanza massima abitazione/postazione di 200 metri). In totale sono 4.447 le utenze domestiche e 905 le utenze non domestiche assimilabili.

Oggi invece spazio alla spiegazione sul porta a porta nelle altre zone, divise in levante (centro sud, Darsena, Lavagnola, Villapiana, Villetta/Valloria), ponente (Fornaci/Zinola, Legino bassa, Legino alta, Oltreletimbro alta e Oltreletimbro litorale) e bassa densità (case sparse, viene compreso anche il Santuario)

Le diverse modalità di rifiuti saranno collocati nei cassonetti posizionati nelle aree condominiali (condomini con più di 12 unità abitative) che sono individuati con gli amministratori di condominio.

I contenitori condominiali saranno dotati di una chiusura a chiave da mantenere in spazi privati.

Tre volte alla settimana verrà ritirato l'organico, due volte gli imballaggi plastica/metallo, due volte verranno svuotati i cassonetti con il secco indifferenziato e due carta/cartone e tetrapak. Rimarranno per il vetro le classiche campane e i bidoni già presenti.

L'esposizione dovrà essere effettuata dalle 20 alle 23 del giorno riportato in calendario.

Per le case isolate/villette e stabili con meno di 12 unità abitative il ritiro invece avverrà davanti alla propria abitazione.

A far insorgere diversi cittadini il tema legato ad una delega da parte dell'amministratore ad un condomino per il ritiro dei rifiuti. Al centro anche la divisione delle zone e alcune vie a cavallo tra una fascia e l'altra. Perplessità soprattutto delle persone anziane sul ritiro del kit a Legino.

Il 26 maggio comunque scatterà il porta a porta nella zona di levante, 9 giugno a ponente e il 23 giugno per la zona a bassa densità.

Il ritiro del kit per i residenti del centro dovrà avvenire sempre al PalaSeaS dal primo aprile ed entro il 26 aprile.

Per i residenti delle altre zone sarà possibile ritirarlo a Legino, in via Pietragrossa.

La scadenza per il ritiro è fissata al 10 maggio per i residenti di Villetta-Valloria, Villapiana, Lavagnola, zona Sacro Cuore e Darsena, mentre per quelli di Legino Alta e Bassa, Oltreletimbro Litorale, Oltreletimbro Bassa e Fornaci-Zinola il termine ultimo è il 25 maggio.

Per il ritiro dei kit sarà necessario presentarsi muniti della lettera di convocazione e di un documento di riconoscimento in corso di validità. Tutti gli utenti che saranno impossibilitati a ritirare personalmente il proprio kit potranno delegare al ritiro un altro soggetto, compilando la delega riportata nella lettera. Chi non fosse in grado di ritirare il proprio “Kit” durante il periodo di distribuzione, potrà comunque prelevarlo successivamente prenotandosi al numero verde 800.453.562.

Per il settore del commercio verrà portata a termine la raccolta differenziata avviata in precedenza. Per quelli che sono definiti “grandi produttori di rifiuti”, Sea-S spiega nella lettera che “il percorso arriverà a compimento, completando la raccolta porta a porta anche per le frazioni di rifiuto 'secco residuo' e 'carta'”, con incontri previsti il 2 e il 9 aprile.

Per le utenze commerciali che invece non sono considerate “grandi produttrici di rifiuti”, verranno consegnati i mastelli per le varie tipologie di rifiuto, seguendo le regole delle utenze domestiche. Gli incontri sono fissati per il 1° e il 10 aprile e il ritiro dei mastelli dovrà avvenire entro il 26 aprile.

Nelle foto in allegato le modalità di conferimento e il calendario per l'esposizione.

In allegato anche le date dei prossimi incontri al PalaSeas.