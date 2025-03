Albenga, una nuova palestra all’aperto inclusiva in piazza Pertini (FOTO)

Vadino avrà una nuova palestra all’aperto inclusiva che potrà essere utilizzata dai cittadini, dai ragazzi dell’Istituto Agrario e anche dalle persone con disabilità per lo svolgimento di attività motorie terapeutiche e riabilitative.

Sono partiti, infatti, gli interventi in Piazza Pertini finanziati attraverso il “Bando a sportello destinato ai Comuni Liguri per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori – allestimento aree sportive attrezzate” grazie al quale saranno posizionate le attrezzature.

Il Comune ha deciso di migliorare e arricchire ancor più questo spazio attraverso fondi di bilancio per un importo ulteriore di 31.900 euro. L'intervento inizierà dopo Pasqua.

Continuano inoltre le migliorie sulle aree esterne del Nido d’Infanzia R. Di Ferro, con la struttura che è stata recentemente ristrutturata.

"Gli interventi dell’ammontare di 1 milione e 430 mila euro di fondi PNRR a cui si sono aggiunti 100 mila euro di fondi comunali - oltre a quanto investito per gli arredamenti (circa 35 mila euro) lo hanno reso ancora più sicuro e bello. Sono stati recentemente posizionati nuovi giochi nelle aree esterne nell’ottica di offrire nuovi spazi da utilizzare per le attività dei bambini - spiegano dal Comune - Il nido d'infanzia rappresenta un supporto fondamentale per le famiglie, offrendo un ambiente sicuro dove i bambini possono iniziare il loro percorso educativo. È un luogo in cui i piccoli sviluppano le loro capacità sociali, cognitive ed emotive, ponendo solide basi per la crescita futura, mentre i genitori trovano un prezioso alleato nell'equilibrio tra vita familiare e professionale. L’amministrazione comunale, come da programma, continua ad intervenire sui parchi giochi cittadini. Nei giardini Libero Nante sono stati installati nuovi giochi per bambini, pensati per offrire spazi sicuri, stimolanti e inclusivi dove i più piccoli possano divertirsi e socializzare".

“Attraverso i finanziamenti ricevuti e l’implementazione con fondi a bilancio realizzeremo un’area in Piazza Pertini che metterà al centro il benessere dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più vulnerabili. Un centro di aggregazione dove praticare attività sportiva e accessibile a tutti. Continueremo a ricercare bandi e finanziamenti per diversi interventi in città. Come amministrazione, inoltre, continuiamo a puntare sul miglioramento degli edifici scolastici cittadini e le aree esterne di pertinenza - spiegano l'assessore alle politiche sociali Marta Gaia e la consigliere Barbara Vullo - Il Nido d’Infanzia Roberto di Ferro, recentemente rinnovato e arricchito con nuovi giochi per le aree esterne, è un esempio dell’importanza che diamo all’educazione e al supporto alle famiglie".

“Albenga continua a investire nel miglioramento degli spazi pubblici, garantendo servizi sempre più inclusivi e accessibili per tutti. La nuova palestra all’aperto in Piazza Pertini rappresenta non solo un’opportunità per promuovere l’attività fisica tra i cittadini e i giovani dell’Istituto Agrario, ma è anche un segnale di attenzione verso le persone con disabilità, offrendo loro un luogo adatto per attività motorie terapeutiche e riabilitative. Questi interventi dimostrano l’impegno dell’amministrazione comunale nel rendere Albenga una città più vivibile, accogliente e inclusiva" conclude il sindaco Riccardo Tomatis.