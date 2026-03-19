Spiagge, dalla Regione 3 milioni per ripascimenti, sicurezza e accessibilità: nel Savonese circa 900mila euro

DEMANIO MARITTIMO, REGIONE LIGURIA STANZIA 3 MILIONI DI EURO PER RIPASCIMENTI, LAVORI DI SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ. ASSESSORE SCAJOLA: “RISORSE FONDAMENTALI PER I COMUNI COSTIERI”



La Regione stanzierà 3 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei Comuni costieri, con un incremento nel finanziamento rispetto al 2025 di circa 200mila euro. A comunicarlo l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola.

In tutta la Liguria, sono 62 i Comuni che riceveranno fondi destinati al ripascimento (2 milioni di euro); 22 per la pulizia (457mila euro); 14 per la sicurezza (330mila euro) e 15 per l’accessibilità (143mila euro).

Nel dettaglio, l’entità dei finanziamenti della Regione a favore dei Comuni costieri del territorio regionale

Per la provincia di Savona, 903.651,51 euro saranno suddivisi in 19 Comuni: Alassio 61.269,15 euro, Albenga 36.896,36 euro, Albisola Superiore 14.670,47 euro, Albissola Marina 11.711,60 euro , Andora 30.400,62 euro, Bergeggi 55.557,74 euro, Borghetto Santo Spirito 18.633,97 euro, Borgio Verezzi 19.583,56 euro, Celle Ligure 34.006,30 euro, Ceriale 80.383,28 euro, Finale Ligure 141.198,17 euro, Laigueglia 43.171,90 euro, Loano 74.687,25 euro, Noli 23.436,96 euro, Pietra Ligure 51.841,31 euro, Savona 119.102,15 euro, Spotorno 28.666,58 euro, Vado Ligure 14.505,32 euro, Varazze 43.928,82 euro.

Per la provincia di Genova 947.738,73 euro di cui: Arenzano 55.518,42 euro, Bogliasco 9.674,80 euro, Camogli 11.982,95 euro, Chiavari 81.518,24 euro, Cogoleto 67.643,50 euro, Genova 257.375,42 euro, Lavagna 91.647,56 euro, Moneglia 71.320,82 euro, Pieve Ligure 6.192,97 euro, Portofino 1.610,17 euro, Rapallo 33.180,57 euro, Recco 41.348,48 euro, Santa Margherita Ligure 46.378,49 euro, Sestri Levante 132.720,82 euro, Sori 35.249,15 euro, Zoagli 4.376,37 euro.

Per la provincia di Imperia 741.899,67 euro di cui: Bordighera 86.424,26 euro, Camporosso 3.495,59 euro, Cervo 15.878,54 euro, Cipressa 10.657,07 euro, Costarainera 1.238,59 euro, Diano Marina 51.360,39 euro, Imperia 119.521,73 euro, Ospedaletti 45.506,72 euro, Riva Ligure 28.850,42 euro, San Bartolomeo al Mare 17.849,52 euro, San Lorenzo al Mare 23.547,06 euro, Sanremo 151.383,79 euro, Santo Stefano al Mare 50.166,85 euro, Taggia 14.587,89 euro, Vallecrosia 28.896,29 euro, Ventimiglia 92.534,96 euro.

Per la provincia della Spezia 337.325,68 euro di cui: Ameglia 61.818,11 euro, Bonassola 9.991,33 euro, Deiva Marina 4.431,42 euro, Framura 59.112,11 euro, Lerici 31.763,07 euro, Levanto 12.151,99 euro, Monterosso 11.876,75 euro, Portovenere 101.032,04 euro, Riomaggiore 16.308,16 euro, Sarzana 26.652,52 euro, Vernazza 2.188,18 euro.



“Aumentiamo la disponibilità di fondi per i ripascimenti, soddisfacendo inoltre tutte le richieste arrivate dai Comuni costieri per opere di pulizia, sicurezza e accessibilità nelle spiagge libere – dichiara l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola -. Questi 3 milioni di euro dimostrano il nostro impegno concreto per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali in vista della stagione turistica. Anche quest’anno abbiamo scelto, appositamente, di dare comunicazione in anticipo delle risorse a disposizione garantendo così a ogni singolo Comune di poter pianificare al meglio i propri lavori. Gli interventi in programma renderanno le nostre coste sempre più attrattive, accoglienti e a misura di tutti senza lasciare nessuno indietro e senza dimenticare il fondamentale aspetto della sicurezza”.