Finale, fermato per strada mentre cedeva droga, in casa ha un "hub" per lo spaccio: in manette un ventenne

Nuovo arresto per droga portato a termine dagli uomini della polizia locale di Finale Ligure.

A finire nei guai è stato un giovane di origine straniera, poco più che ventenne, notato agitarsi in maniera particolare alla vista degli agenti, impegnati in uno dei loro servizi serale in abiti borghesi per tenere sotto controllo la movida del fine settimana, e, una volta tenuto sotto osservazione dagli stessi, sorpreso in flagrante a cedere dello stupefacente.

Al che gli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana delle Polizie consorziate di Finale e Loano hanno provveduto immediatamente al fermo dei due soggetti protagonisti della compravendita illecita, avvenuta in una via di Finalborgo.

Oltre alla dose appena ceduta, addosso al pusher è stato trovato un sacchetto contenente marijuana; l'ulteriore perquisizione presso l'abitazione ha permesso agli agenti il sequestro di oltre un etto e mezzo di hashish e marijuana, materiale per il confezionamento della droga (bilancia di precisione, bustine di cellophane), una mannaia rinvenuta sotto il materasso e un proiettile, oltre a duecento euro in contanti quale possibile provento dell'attività di spaccio.

Il giovane è stato posto in stato di arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e sarà processato in giornata per direttissima.

L'acquirente dello stupefacente, a sua volta fermato e identificato dagli uomini della Polizia Locale, sarà segnalato alla Prefettura di Savona per l'applicazione delle misure di natura amministrativa previste dall'art. 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito del potenziamento dei controlli attivati dalla polizia locale associata di Finale Ligure e Loano per incrementare gli standard di sicurezza e qualità urbana, si sono moltiplicate le azioni di contrasto alla vendita e al consumo di stupefacenti, con arresti, sequestri, richiesta di applicazione di misure per i consumatori; ma anche provvedimenti di chiusura verso pubblici esercizi che hanno venduto o somministrato alcolici a ragazzi minorenni.

Il programma di lavoro della Polizia Locale prevede servizi mirati per il contrasto agli effetti deviati della movida per tutto il periodo estivo, con potenziamento degli organici ed estensione dei moduli di lavoro anche nelle ore notturne.