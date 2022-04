Una Pasqua d’oro per la Riviera: boom di turisti ad Alassio e Albenga. Ora la ripartenza è realtà

Una Pasqua tutta d’oro in Liguria: stabilimenti balneari e spiagge libere prese d’assalto, locali al limite della capienza, hotel da tutto esaurito e perfino le chiese piene come non si vedeva da molto tempo. La Riviera si è risvegliata da due anni di restrizioni e mostra tutta la sua energia, grazie a tutti i turisti, italiani e stranieri, che l’hanno scelta per trascorrere il lungo weekend pasquale.

Ad Alassio e Albenga sembra estate, complici le bellissime giornate di sole con temperature calde che il meteo ci sta regalando e, perché no, anche la rimozione fino al 9 maggio dei cantieri sulle nostre autostrade che ha contribuito a convincere i più scettici a scegliere le nostre belle località, perle del turismo culturale e balneare. D’altra parte c’è tutto: c'è l'arte, c'è il mare pulito, ci sono le passeggiate in sentieri di collina splendidi, c'è l'enogastronomia, la ciliegina sulla torta.

Il Covid non è ancora del tutto passato, ma la ripartenza dopo due anni questa volta è realtà.