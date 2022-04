Autostrade per l'Italia, nominata presidente la varazzina Elisabetta Oliveri

È di Varazze e ha studiato al liceo Classico Gabriello Chiabrera di Savona per poi laurearsi all'Università di Genova. La varazzina Elisabetta Oliveri, 58 anni, è stata nominata ieri dal consiglio di Cassa Depositi e Prestiti come nuova presidente del consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia.

La nuova guida di Aspi ha indicato quindi l'ingegnere che si era laureata con lode in Ingegneria Elettronica nell'università genova nel 1987 e dopo un percorso di carriera in ambito tecnico, ha sviluppato una lunga esperienza come Direttore Generale e Amministratore Delegato di realtà complesse.

Oliveri ha sviluppato la propria carriera in Marconi, azienda leader nelle tecnologie per le telecomunicazioni, acquisendo via via ruoli di sempre maggiore responsabilità e diventando Senior Vice President Strategie di Marconi Mobile.

Nel 2001 è entrata nel Gruppo Sirti, leader nel settore dell'ingegneria e impiantistica delle reti di telecomunicazioni, ricoprendo inizialmente la carica di Direttore delle Strategie e del Business Development. Successivamente è stata nominata Direttore Generale del Gruppo ed infine Amministratore Delegato.

Dal 2012 al 2019 è stata Amministratore Delegato di Gruppo Fabbri Vignola, una società leader nel settore del packaging alimentare. É stata Amministratore indipendente di ATM – Azienda Trasporti Milanesi (2011-2015), ricoprendo anche la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Dal 2012 al 2016 è stata Amministratore non esecutivo di Eutelsat S.A. e membro dell'Audit Committee.

Dal 2010 al 02/04/2019 è stata Amministratore indipendente di SNAM, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate, oltrechè membro del Comitato Remunerazione, dopo averlo presieduto per tre anni.

È stata inoltre Amministratore indipendente di Gedi Gruppo Editoriale (già Gruppo Editoriale L'Espresso) dal 2012 al 2019, rivestendo il ruolo di Lead Indipendent Director, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, nonché membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Dal 2014 è Amministratore indipendente di Banca Farmafactoring Group, Presidente del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, Amministratore indipendente di Sagat (2016), società di gestione dell'aereoporto di Torino. Dal 05/04/2019 è Amministratore non esecutivo di Fincantieri e di Stella.

Dal 2019 è Presidente di Sagat, Amministratore non esecutivo della società Trevi Finanziaria Industriale e Presidente della Fondazione Furio Solinas Onlus, ente senza fini di lucro con finalità di beneficenza.