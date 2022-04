Cairo, alle Opes inaugurato un calcio-balilla in memoria di Piera Ghia (FOTO)

Ieri sera con una piccola cerimonia "in famiglia" è stato inaugurato presso la struttura delle Opes un calcio-balilla in memoria di Giampiera "Piera" Ghia.

"Gli ambienti, i ricordi, la presenza si fondono per un momento. I nipoti Emma ed Edoardo hanno apposto la targa in sua memoria, poi con nonno e Cristina hanno inaugurato il calcio-balilla con una partita - si legge sulla pagina social della parrocchia San Lorenzo di Cairo Montenotte - Il progetto della sala prove musicale invece, finanziato dalle offerte raccolte in sua memoria, sta pian piano prendendo forma".

Piera Ghia è deceduta lo scorso dicembre all'età di 71 anni a seguito di un investimento stradale avvenuto in corso Mazzini, sulle strisce pedonali in prossimità della mini-rotonda situata sul ponte Stiaccini.

"Cara Piera ancora grazie per tutto il servizio svolto alle Opes, per tutto il cuore che hai messo, per tutto l'amore condiviso, per il tuo desiderio di 'fare' per i giovani... semplicemente grazie" concludono dalla parrocchia cairese.