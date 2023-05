Il Porto di Savona-Vado, l'unico italiano tra i primi 100 della classifica della Banca Mondiale

Il porto di Savona-Vado si aggiudica il primato di porto container dalle prestazioni migliori nel 2022 per il tempo di permanenza di una nave durante una toccata. Per toccata nave si intende il tempo che una nave impiega tra l'ingresso alla banchina e quello in cui la lascia.

A dirlo è la Banca Mondiale che ha invece classificato in posizioni molto basse della classifica gli scali portuali di Genova, Spezia e Trieste. Il porto di Savona-Vado è al 68° posto del ranking mondiale in base all'ultimo "The container performance index" dell'stituto.

Il secondo porto italiano nella classifica dopo quello di Savona-Vado è quello di Gioia Tauro, al 123° posto. Genova è invece al 316° posto globale, La Spezia al 332°.

Nello stilare la classifica sono state analizzate le prestazioni di 348 porti su 158.813 toccate di navi e il risultato del porto di Savona-Vado va probabilmente attribuito al livello di automazione rispetto ad altri porti italiani e alle ultime tecnologie adottate alla piattaforma container di Vado Ligure.

Oltre alla classifica assoluta la Banca Mondiale ha stilato delle sotto-classifiche e nella sua indagine ha utilizzato dati e informazioni raccolte tra le 10 più importanti compagnie di trasporto marittimo di container.