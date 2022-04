Albissola, cadono calcinacci dal cavalcavia autostradale in zona Galaie: un'auto colpita, nessun ferito

Spavento per una coppia di coniugi alla guida della propria auto nel pomeriggio odierno, intorno alle 15.30, ad Albissola Marina, in zona Galaie, su viale Faraggiana, dove alcuni calcinacci di piccole dimensioni sono cadute dal cavalcavia dell'autostrada colpendo il parabrezza della loro automobile.

Le due persone a bordo del mezzo non sono rimaste ferite in alcun modo. Sul posto però si sono recati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e della polstrada, oltre a una squadra tecnica di Aspi per verificare l'accaduto e mettere in sicurezza l'area.

Anche l'Amministrazione comunale si è recata sul luogo dell'incidente: "Per fortuna si è trattato davvero di piccolo distacco e confido che quanto prima i tecnici di Autostrade facciano le dovute verifiche ed eventuali necessarie messe in sicurezza per evitare il ripetersi di nuovi incresciosi eventi" spiega l'assessore Silvestro.

Dopo i primi disagi al traffico per permettere l'intervento dei tecnici, il tratto di strada non è stato interdetto alla circolazione. Per il momento però è stato chiuso il tratto di marciapiede interessato.