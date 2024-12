Aumento Imu a Varazze, il Comune: "Decisione necessaria, non è stata una misura attuata con leggerezza come qualcuno ha dichiarato con superficialità"

Aumenta l'Imu a Varazze e dopo gli attacchi della minoranza consiliare l'amministrazione Pierfederici ha voluto motivare la decisione.

"Con la chiusura della discarica, avvenuta definitivamente a fine 2021 dopo il completamento della capacità di conferimento, per il Comune di Varazze sono venute meno integralmente le entrate derivanti dalla stessa - spiegano dall'amministrazione comunale varazzina - Sappiamo tutti che questa entrata ha costituito per decenni una fonte importante di finanziamento dei servizi pubblici erogati dal Comune, che ha consentito ai cittadini di godere di pagare tributi di misura minore rispetto alle misure più elevate degli altri Comuni. La mancanza di questa risorsa ha imposto una revisione delle politiche fiscali per garantire gli stessi servizi erogati dal Comune".

"L’adeguamento delle aliquote IMU, è stata una decisione necessaria per compensare il vuoto creatosi e garantire il funzionamento del Comune senza tagli ai servizi per i cittadini. Non è stata certo una misura attuata con leggerezza, come negli ultimi giorni qualcuno della minoranza ha dichiarato con superficialità, dimostrando di non conoscere la macchina amministrativa - proseguono - Bisogna sottolineare che l’adeguamento delle aliquote IMU nel 2024 si stava valutando da quando l’impianto è stato chiuso nel 2021, con rischio dei servizi per la comunità. Il presupposto di applicazione dell’imposta Municipale è il possesso di immobili che non costituiscono prima casa. Per essere chiari si ribadisce che l’IMU sulla prima casa non c’era prima e non c’è ora. Per gli immobili a disposizione, ovvero le seconde case utilizzate dai proprietari, l’aliquota è variata da 1,03 a 1,06% mentre, per gli immobili affittati, che quindi producono un reddito per i proprietari, l’aliquota varia dal 0,76 al 1,06 per cento. Per gli immobili commerciali o artigianali l’aliquota varia da 0,76 a 1,06 per cento, mentre la maggiorazione è azzerata per le strutture alberghiere le cui aliquote rimangono allo 0,76 per cento. L’Amministrazione ha preso una decisione responsabile per garantire i servizi ai cittadini e non per aumentare arbitrariamente le imposte".

“Grazie all'entrata derivante dall'IMU - intervengono il Sindaco Luigi Pierfederici e l’Assessore al bilancio e tributi Laura Manna - si riescono a garantire diversi interventi, primo fra tutti quelli sul servizio sociale. Anche l'ultimo bando locazioni di cui abbiamo parlato qualche giorno fa è un aiuto alle famiglie del territorio e la spesa riesce a sostenersi grazie all'aiuto di tutti. Così come i contributi a sostegno delle associazioni del territorio riconoscono il lavoro di tanti concittadini che con principio di sussidiarietà consentono la realizzazione di quelli che sono gli obiettivi istituzionali dell'Ente. Sono scelte e noi scegliamo fermamente di aiutare la gente di Varazze e di riconoscere e rispettare l'impegno, la partecipazione sentita e vera di chi ama la propria Città".

"Noi costruiamo. Sempre.Tuttavia continuiamo ad osservare con rammarico che alcuni componenti della minoranza, invece di essere propositivi, si limitano a fare polemiche e a diffondere disinformazione, non proponendo mai soluzioni concrete in tutti questi anni - puntualizzano - Questo atteggiamento di disimpegno e incoerenza è l'ennesima dimostrazione di come gli stessi componenti della minoranza preferiscano non partecipare in modo costruttivo per risolvere i problemi, e continuino a fare polemica senza offrire soluzioni reali”.

Pierfederici e Manna poi si sono voluti soffermare sull'attacco nei confronti degli uffici comunali.

"Un’altra questione che l’Amministrazione vuole affrontare riguarda i continui e ingiustificati attacchi del Consigliere Cerruti nei confronti degli uffici comunali. Da diverso tempo, il Consigliere ha intrapreso una campagna di critica sistematica nei confronti del lavoro degli uffici, mettendo in dubbio vergognosamente l’integrità morale oltre che l’onestà intellettuale e professionale dei dipendenti comunali, e questo risulta ancora più grave avendo lo stesso ricoperto in passato il ruolo di Assessore lavorando quindi a stretto contatto con gli uffici" viene spiegato.

"È davvero preoccupante vedere un ex membro della Giunta che, invece di sostenere il lavoro serio e impegnato degli uffici, sceglie di attaccarli in maniera gratuita - puntualizzano il Sindaco e l’Assessore - Gli uffici comunali stanno seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione per garantire, nel rispetto della legge e delle proprie competenze, i servizi alla cittadinanza, e questi attacchi non fanno altro che denigrare il lavoro di persone che, ogni giorno, si dedicano con serietà e professionalità alla comunità. Troviamo incomprensibile e ingiustificabile il mancato rispetto del lavoro degli uffici da parte di chi ha ricoperto ruoli di governo e dovrebbe conoscerne le difficoltà quotidiane".

"Porsi con onestà, trasparenza, rispetto e serietà nei confronti dei propri cittadini è un obbligo della politica, nonostante le difficoltà, che il funzionamento della macchina comunale ogni giorno presenta. La nostra priorità è garantire che i servizi essenziali restino intatti e che ogni cittadino possa continuare a usufruire della qualità dei servizi che merita. Continueremo a lavorare con dedizione e attenzione per il bene comune" terminano Pierfederici e Manna.