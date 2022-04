Palpeggia una donna e tenta un furto dopo essere stato dimesso: un 32enne arrestato dai carabinieri al Santa Corona

Mattinata decisamente movimentata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Albenga sono dovuti intervenire per arrestare un cittadino sudanese di 32 anni.

Una volta dimesso dal pronto soccorso, l'uomo, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ha palpeggiato le parti intime di una donna extracomunitaria 49enne che aspettava di essere visitata dopodiché, opponendo resistenza all'intervento dei militari, ha tentato il furto della borsa di una dipendente della struttura sanitaria riposta nel carrello delle pulizie, prima di essere sorpreso da un altro dipendente.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato temporaneamente tenuto in custodia nelle camere di sicurezza della compagnia albenganese, in attesa di essere tradotto in un secondo momento presso il carcere di Sanremo e quindi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria del tribunale di Savona, per l’interrogatorio di garanzia.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.