Non si ferma all’alt e minaccia gli agenti: denunciato

I poliziotti del Commissariato di Alassio e della Polizia Stradale di Savona, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Genova, alcuni giorni fa hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Durante l’operazione è stato segnalato in stato di libertà un trentacinquenne di origine albanese, accusato di resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica della positività ad alcol o sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, sono stati istituiti diversi posti di controllo nelle zone cosiddette sensibili della città. Poco dopo le due di notte, gli agenti delle squadre Volanti, insieme ai colleghi della Polizia Stradale, hanno notato un’auto procedere a velocità sostenuta. Alla vista della Polizia, il conducente ha ulteriormente accelerato, ignorando l'alt intimato dagli agenti.

Gli operatori hanno inseguito il veicolo, riuscendo a fermarlo poco lontano. L’uomo alla guida ha opposto fin da subito una forte resistenza, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e di sottoporsi agli accertamenti della Polizia. Successivamente, ha rivolto insulti e minacce agli agenti.

Dopo essere stato identificato, è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, oltre che per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di positività ad alcol o sostanze stupefacenti, come previsto dal Codice della Strada.

L’auto è stata sequestrata e la patente di guida sarà sospesa.