Val Bormida | 05 dicembre 2025, 10:14

Deve scontare un anno per imbrattamento e danneggiamento, arrestato un 61enne

I fatti avvenuti a Cairo risalgono a ottobre e dicembre 2016

L’altro ieri mattina, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 61 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, a seguito del rigetto del ricorso presentato dall’imputato contro l’ordine di carcerazione originariamente disposto dall’Autorità Giudiziaria di Savona.

L’uomo dovrà scontare un anno di reclusione come pena residua per reati di imbrattamento e danneggiamento commessi in tre distinti episodi avvenuti a Cairo Montenotte nell’ottobre e nel dicembre 2016.

Rintracciato nei pressi della propria abitazione dagli agenti della Squadra Mobile, il sessantunenne è stato immediatamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

Redazione

