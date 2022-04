Incidente la cui dinamica non è ancora stata ben chiarita per un uomo anziano in sella alla sua bicicletta stamani ad Albenga, in via del Cristo.

A notare la persona riversa per terra sono stati alcuni passanti che hanno avvertito il 112. Sul posto si sono recati i militi della Croce Bianca ingauna e l'automedica Sierra 2.

La vittima della caduta è stata accompagnata in pronto soccorso al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso per i traumi riportati, in particolare uno alla testa.