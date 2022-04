Celle in lutto per la scomparsa del "gigante buono" dei vigili Paolo Rossi

È mancato all'età di 78 anni Paolo Rossi. Storico vigile urbano in servizio dagli anni 70 nel comando della polizia locale prima con il comandante Lino Mordeglia e successivamente con Derio Parodi. Era poi andato in pensione negli anni 2000.

Il "gigante buono" era infatti stimato e apprezzato da tutti per i suoi modi gentili e la sua disponibilità.

"Aneddoti in quasi trent'anni di lavoro assieme ce ne sono tantissimi, anche perché a quei tempi, si era agli albori della polizia municipale e non c'erano orari, si usciva di casa per andare al lavoro ma poi non si stava a vedere quando finiva la giornata - il ricordo dell'ex comandante Parodi - Dal cane dietro al cancello, mentre si consegnavano i certificati elettorali, che pero non aveva di recinzione per cui per paura eravamo scappati a gambe levate sulla vespa e un'altra volta invece su un incendio boschivo per il quale era stata fatta la segnalazione da parte del Comando per l'invio del canadair e all'arrivo l'aereo aveva scaricato e ci siamo ritrovati sul posto bagnati fradici di ritardanti. Oppure le meravigliose cene di farinata preparate dal nostro Comandante e in quei momenti i racconti passavano dalla realtà alla fantasia. Ciao Paolo".

Lascia la moglie Sara, il figlio Mirko con la moglie Monica, le nipotine Martina e Giulia e tutti i parenti.

I funerali verranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Celle sabato 30 aprile alle ore 10.30.