Furto di ciclomotori a Savona: 45enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato un 45enne residente a Savona per il reato di furto aggravato. L’uomo era da tempo monitorato dai militari, nell'ambito di un’attività di indagine iniziata nel mese di dicembre scorso, poiché era ritenuto responsabile di diversi furti di ciclomotori commessi a Savona e nei comuni limitrofi, tuttavia il 45enne da giorni non era più stato visto nella zona.

Pochi giorni fa, i carabinieri hanno intercettato il sospettato a Savona, proprio mentre sistemava un ciclomotore nel suo furgone. L’uomo trovato in possesso di ben tre ciclomotori oggetto di furto sistemati all'interno del veicolo, è stato immediatamente arrestato,

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di appurare che il 45enne, a partire dal mese di dicembre scorso, si è reso responsabile di ben otto furti di motocicli. Il “modus operandi” era sempre lo stesso: i ciclomotori parcheggiati sulla pubblica via venivano rubati mediante effrazione delle chiusure di sterzo e distaccamento del vano batteria, con relativa messa in corto circuito del sistema elettrico. Inoltre il 45 enne era “specializzato” nel furto di un determinato tipo di motoveicolo, l’Honda SH, che secondo le statistiche è da molto tempo il modello più rubato.

Sono in corso ulteriori indagini in merito ad altri episodi analoghi commessi in varie zone del territorio nazionale. L’arrestato si trova ora in carcere e dovrà rispondere del reato di furto aggravato. I ciclomotori sono stati restituiti ai legittimi proprietari.