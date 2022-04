Savona, lutto per la scomparsa dell'ex consigliere comunale Carlo Cipollina

Savona in lutto per la scomparsa di Carlo Cipollina. Si è spento all'età di 75 anni, un volto noto, stimato e apprezzato da chi lo conosceva nella città della Torretta, sia per la sua attività politica che per i ruoli che ha svolto nella sua attività lavorativa e sportiva.

Sottufficiale della Marina Militare, ha lavorato dal 1964 al 1984 come dipendente della Fiat di Vado Ligure, dal 1984 al 1988 all'Automotive di Cairo Montenotte e fino al 2005 nelle Funivie dove è stato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, delegato all'ecologia.

Dal 1996 al 2001 è stato membro del consiglio di amministrazione del Consorzio Acts, dal 2001 al 2004 vice presidente di Acts Spa e nei 4 anni successivi componente dello stesso Cda. Per il biennio 2007-2009 nel consiglio di amministrazione di Acts Linea e infine per due anni, fino al 2011 vicepresidente.

E' stato inoltre consigliere comunale a Savona per tre mandati dal 1990 al 2001 nelle file dell'Udc e di Forza Italia (capogruppo consigliare dal 94 al 97) e candidato nella lista "Toti per Savona" a sostegno di Angelo Schirru alle ultime elezioni comunali del 2021. Dal 1986 al 1987 è stato anche responsabile provinciale organizzativo della Democrazia Cristiana di Savona e dal 97 al 2011 membro del comitato comunale e provinciale di Forza Italia poi Pdl.

Dal 1980 è stato segretario dell'Unione Sportiva Priamar e impegnato nella formazione giovanile attraverso la Parrocchia del Sacro Cuore. E' stato prima presidente e poi presidente emerito del gruppo di Savona dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Nel 2009 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"E' con grande tristezza che annunciamo che questa mattina è venuto a mancare l'amico, socio e membro del consiglio d'amministrazione della nostra casa editrice Carlo Cipollina. Carlo, orgoglioso marinaio in congedo e già presidente, in passato, del Gruppo di Savona dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, dal 2014 è stato un tassello importante della nostra attività, un attento collaboratore, perlopiù ignoto al nostro pubblico, firmando raramente articoli, ma fondamentale, con la sua esperienza, a molte delle nostre scelte editoriali e strategiche. Carlo ci mancherà molto - ha detto Stefano Bagnasco, presidente del Cda Edizioni Storia Militare Srl - Alla figlia Barbara vanno le più sentite condoglianze dei soci, della direzione e dello staff editoriale della nostra casa editrice".

"Stamattina è salpato per l’ultima missione il nostro Presidente Emerito cavaliere Carlo Cipollina. Presidente del Gruppo dal 1990 al 2015 è sempre stato un vero Marinaio, solidale, altruista, generoso e disponibile con tutti. Ho avuto il privilegio di essere suo Vice Presidente per tre mandati e di succedergli al termine del suo lungo periodo di Comando - il ricordo di Luca Ghersi - Secondo capo di leva come perito meccanico ha prestato servizio su Nave Agave ed all’auto parco di Augusta del quale, di fatto, era il vero Comandante. Nella vita civile è stato dipendente Fiat delle Funivie ed ha svolto una lunga carriera politica nella ex DC e per la quale è stato Consigliere Comunale di Savona negli anni 90. Alla figlia Barbara ed a suo marito, al nipotino Andrea ed a tutti i famigliari le mie più sentite condoglianze. Un grave lutto per tutti i Marinai Savonesi. Buona navigazione nei mari celesti Marinaio. Ciao Carlo. Condoglianze dai Tuoi Marinai Savonesi".

"Un amico un avversario politico (a volte) un compagno di avventure in Tpl ma soprattutto una persona per bene" il messaggio di cordoglio di Claudio Strinati.