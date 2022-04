Caro Bollette, Rixi (Lega): "Salasso senza precedenti, eccellenze basilico Prà a rischio"

"Famiglie e aziende stanno pagando a caro prezzo il salasso del caro energia. Dalle utenze domestiche alle forniture industriali i costi sono almeno raddoppiati. Matteo Salvini ha citato una eccellenza genovese che produce basilico a Prà, elemento che solo in quella zona assume la sua caratteristica, come esempio concreto di quello che accade in tutta la nazione". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.

A far scattare nuovamente l'allarme una bolletta di un produttore di basilico a Genova Prà trovatosi a pagare nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno in corso complessivamente oltre 50mila euro rispetto ai poco più di 30 dello stesso periodo del 2021.

"Questo esempio tangibile dimostra come, soprattutto le aziende liguri che in Italia sono leader nel settore florovivaistico e della produzione di basilico in serra, necessitino di interventi urgenti e ormai non più rinviabili contro il caro energia. Infatti, le nostre aziende hanno finora resistito all’impatto della crisi di settore e hanno reagito alle difficoltà generate dall’emergenza coronavirus, dall’aumento delle materie prime e dalla guerra in Ucraina, ma non possono farsi carico di ulteriori rincari e costi di produzione aumentati in modo del tutto sproporzionato e inaccettabile" continuano i consiglieri regionali Stefano Mai e Alessio Piana.

"Regione Liguria ha già attivato una serie di bandi per le nostre aziende, da quello sull’efficientamento energetico a quello sulla digitalizzazione fino a quello sull’adeguamento dei processi produttivi, ma sul rincaro dell’energia occorre l’intervento del Governo. Chiediamo con forza che a Roma vengano recepite le richieste della Lega, garantendo lo stanziamento di almeno altri 5 miliardi di euro per contrastare il caro bollette” aggiungono i consiglieri.

"L’obiettivo di buonsenso della Lega è che il governo possa stanziare altri 5 miliardi per contrastare il caro bollette. In ballo ci sono i risparmi degli italiani e la sopravvivenza di migliaia di imprese" conclude Rixi.