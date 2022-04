Noli 2022, Pino Niccoli si ritira dalla corsa a sindaco: "Decisione sofferta, cercati invano accordi con altre liste"

Si riduce a tre soli candidati la competizione elettorale a Noli. Nei giorni scorsi una voce si era sparsa sul territorio comunale, a confermarla nella giornata odierna un post del diretto interessato: il nome di Pino Niccoli e il suo "Rinascimento Nolese" non sarà sulle schede degli elettori il prossimo 12 giugno.

Come spesso accade per la politica del nuovo millennio, sono ancora una volta i social network, dopo avervi annunciato la volontà di una nuova discesa in campo, il canale scelto dall'ex primo cittadino per annunciare "con un certo rammarico" la "sofferta decisione", presa "dopo aver cercato invano un accordo con le altre liste".

Una collaborazione con un'altra parte di minoranza il gruppo riconducibile all'Amministrazione precedente quella di Lucio Fossati, rappresentato dall'ex vicesindaco e fedelissimo di Niccoli, Alessandro Fiorito, l'aveva instaurata con Marino Pastorino e la sua "Noli nel cuore". Unità naufragata proprio a causa delle scelta dell'ex primo cittadino di scendere nuovamente nella bagarre elettorale.

E tra gli ex compagni di opposizione va cercato, senza dubbio il soggetto della critica lanciata da Niccoli: "Tutti hanno cercato il nostro appoggio (voti) senza darci un'adeguata visibilità tra i candidati, pur sapendo che saremmo stati determinanti per vincere".

Un'uscita dal palcoscenico che lascia così, presumibilmente, una discreta fetta di voti da spartirsi ai restanti candidati. Ma senza indicazioni di voto: "Lasciamo - si legge - ai nostri simpatizzanti, che ringraziamo per il loro continuo appoggio, la libertà di votare per chi ritengono idoneo ad affrontare le sfide che aspettano la nostra amata Noli".