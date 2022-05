Finale, moto e scooter non più utili al servizio: la Polizia locale mette all'asta otto veicoli

Andranno all'asta separatamente otto scooter in forza al parco mezzi della Polizia Locale di Finale Ligure che il Comando, per diverse ragioni non comunque legate al loro effettivo funzionamento, ha deciso di alienare e quindi mettere all'asta.

Si tratta di due tipologie di mezzi, Piaggio Liberty o Honda Deuville, tutti con un chilometraggio compreso tra i 19 e i 30 mila km e data di immatricolazione dal 2004 al 2006 per la cui base d'asta a singolo esemplare varia dai 350 ai 1.500 euro (Iva esclusa).

I mezzi e la documentazione ad essi relativa (carte di circolazione e certificati di proprietà) saranno visionabili fino all'1 giugno solo previo appuntamento da richiedere entro il 25 maggio prossimo via mail al Comando di polizia. Coloro che non intendono visionare i suddetti mezzi ma intendono comunque partecipare all'asta, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di accettazione dello stato d'uso dei mezzi, anche senza presa visione, esonerando l'Amministrazione da eventuali contestazioni.