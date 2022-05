Lavori sul S. Brigida a Celle, i semafori torneranno dopo l'estate. Il sindaco: "Spero ora di avere buone notizie sul consolidamento delle abitazioni"

"Lavorare d'estate non è opportuno, ci hanno così comunicato che hanno deciso di spostare tutte le prossime lavorazioni a metà settembre".

A dirlo è il sindaco di Celle Caterina Mordeglia in merito alla comunicazione di Anas sul prosieguo dei lavori per l'adeguamento idraulico del rio Santa Brigida a Celle Ligure.

I tanto "odiati" semafori ritorneranno sull'Aurelia quindi dopo l'estate con gli automobilisti che quindi possono tirare un sospiro di sollievo in vista della stagione estiva. L'ultima fase degli interventi infatti prevede che vengono posizionati gli ultimi scatolari così poi potrà messa la parola fine su un cantiere che ha messo in ginocchio la viabilità per anni.

Lo scorso 15 marzo nel frattempo erano riportati i lavori di consolidamento delle abitazioni che avevano subito dei cedimenti a causa proprio degli interventi sul rio.

Gli operai della ditta incaricata da Anas sono quindi nuovamente sul cantiere dopo che il primo intervento non aveva dato i risultati che Anas sperava.

Dopo la rimozione dei semafori a luglio 2021, a settembre erano partiti i lavori, ma gli stessi non erano stati quindi giudicati consoni. A questo punto entro il mese di maggio potrebbero concludersi le lavorazioni che comunque non influiscono sulla viabilità.

"A breve spero di avere notizie sul monitoraggio auspicando che ci siano buoni sviluppi" ha proseguito la prima cittadina cellese.