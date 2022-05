Cgil, Cisl, e Uil, siglata proroga mobilità in deroga per lavoratori in area di crisi industriale complessa nel savonese

Siglato il protocollo d’intesa per la proroga della mobilità in deroga per garantire la continuità dell'ammortizzatore sociale ai lavoratori interessati residenti nei comuni savonesi riconosciuti in area di crisi industriale complessa. È di questo pomeriggio la firma di Cgil, Cisl e Uil, insieme alle associazioni datoriali della provincia di Savona e alla Regione Liguria.

Secondo il bacino dei lavoratori costituito nel 2019 dalla Regione Liguria, sono 2.265 i lavoratori e le lavoratrici interessati, suddivisi nei 19 comuni con lo status di area di crisi industriale complessa.

Del totale di 2.265 persone, il 30% è rappresentato dalla fascia under 30 , il 20% dalla fascia di età 30/39 anni , il 20% 40/49 anni , il 23% 50/59 anni e circa il 7 % over 60 anni. I comuni maggiormente interessati sono Cairo Montenotte, con oltre il 30%, Vado Ligure 15%, Carcare 10% e 8% Millesimo.

Le domande per richiedere la prestazione potranno essere presentate in tre scaglioni: entro il 10 luglio 2022, per coloro che terminano il trattamento di mobilità tra il 01.01.2022 e 30.06.2022; entro il 10 ottobre 2022, dal 01.07.2022 al 30.09.2022; entro il 10 gennaio 2023, dal 01.10 al 31.12.2022. Cgil, Cisl e Uil di Savona, attraverso i propri sistemi dei servizi, sono a disposizione per l'assistenza degli interessati nella presentazione della domanda.

“Positivo aver sottoscritto la proroga, ma è necessario lavorare per velocizzare lo sblocco delle risorse nazionali, oltre 20 milioni di euro, e potenziare le politiche attive – affermano i segretari di Cgil, Cisl e Uil -. Alla luce della distribuzione delle nuove deleghe, nei prossimi giorni chiederemo un incontro alla Provincia di Savona, al fine di monitorare la situazione e sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia a concludere l'iter ancora in corso e attualmente bloccato dal Consiglio di Stato”.