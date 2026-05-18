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Attualità | 18 maggio 2026, 10:00

Carcare, scattano i lavori sul ponte sulla Sp 29: senso unico alternato per tutta la durata del cantiere

Il provvedimento sarà in vigore dal 19 maggio al 31 luglio

Carcare, scattano i lavori sul ponte sulla Sp 29: senso unico alternato per tutta la durata del cantiere

Sulla Sp 29 “del Colle di Cadibona”, nel Comune di Carcare, scattano nuove limitazioni al traffico per consentire l’avvio dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte alla progressiva chilometrica 134+191.

La Provincia di Savona ha comunicato che gli interventi sull’impalcato inizieranno martedì 19 maggio e comporteranno un restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato per tutta la durata del cantiere.

La circolazione sarà regolata da impianto semaforico attivo 24 ore su 24 e, in caso di necessità, da movieri incaricati di gestire i flussi nei momenti di maggiore traffico.

Le limitazioni resteranno in vigore fino al 31 luglio, come previsto da apposita ordinanza, e si rendono necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni di consolidamento e adeguamento strutturale del ponte.

I lavori rientrano in un più ampio intervento di manutenzione delle infrastrutture viarie del territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la stabilità dei collegamenti lungo una delle arterie più trafficate della zona.

Graziano De Valle

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