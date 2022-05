Euroflora, grande successo per l’evento Coldiretti “Coltiviamo bellezza per produrre salute”

Si è appena concluso l’evento organizzato da Coldiretti dal titolo “Coltiviamo bellezza per produrre salute”. Dalle piante verdi e fiorite alla forestazione che ha riscontrato un enorme successo a Euroflora: ai parchi di Nervi si è parlato del legame tra le piante e i fiori e il benessere psicofisico, con il verde come fonte essenziale di salute. L’evento, aperto da Mario Faro, Presidente Consulta Florovivaismo Coldiretti, e Luca Dalpian, presidente Coldiretti Genova ha visto gli interventi di numerosi esperti del settore tra cui Marinella Bertolotti, direttore Centro Studi per le Patologie Ambientali dell’Azienda Ospedaliera Alessandria Dip. Attività Integrate Ricerca e Innovazione-Epidemiologa, Rita Baraldi, ricercatrice dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR di Bologna, Monica Botta, architetto paesaggista direttore del Corso di Therapeutic Landscape Design al Politecnico di Milano, Andrea Pellegatta, arboricoltore professionista European Tree Technician presidente Società Italiana Arboricoltura e Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria, vicepresidente Tavolo Piante e Fiori Copa Cogeca Bruxelles. I lavori sono stati condotti da Nada Forbici, coordinatrice della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti e presidente di Assofloro.

Gli stimolanti interventi hanno posto l’accento sul benessere derivante dalle piante e dai fiori che svolgono quotidianamente un importante ruolo nell’assorbimento di CO2, inquinanti e polveri sottili: dagli effetti dell’inquinamento indoor ai giardini della salute, dalla gestione degli alberi per il loro alto valore eco-sistemico ai benefici delle piante verdi e fiorite. Secondo l’OMS l’inquinamento dell’aria domestico è importante al pari di quello outdoor e incide per quasi metà delle vittime: l’inquinamento outdoor provoca, infatti, 4.2 milioni di vittime all’anno, mentre quello indoor 3.8 milioni. L’US EPA (United State Environmental Protection Agency) ha addirittura posizionato l’inquinamento indoor al 5° posto tra i rischi per la salute pubblica ma, come spiegato durante il convegno, le piante possono mitigare questi effetti perché sono in grado di catturare e deattivare gli inquinanti.

“Siamo entusiasti dell’evento che abbiamo portato a Euroflora per toccare un tema così importante come quello degli effetti benefici che le piante e la gestione del verde possono avere sulla nostra salute. –affermano Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa, delegato confederale- E’ un argomento che oggi più che mai, visti anche gli effetti devastanti dell’attività umana sull’ambiente e sul clima, non può essere ignorato e la grande risposta che abbiamo ottenuto con il pieno di spettatori dimostra che anche le aziende e i consumatori ne sono quanto mai consapevoli. Questo conferma anche il bisogno di riscoperta del verde che avevamo già riscontrato a seguito delle chiusure obbligate per la pandemia, con le persone sempre più vogliose di gite all’aria aperta, immersi nella natura e nel verde da cui trarre benessere psicofisico. Piante e fiori non sono, e non devono, più essere considerate solo un elemento di ornamento ma devono essere valorizzate per la loro importanza e il loro grande impatto nella nostra vita”.