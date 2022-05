Fior d'Albenga, mostra di Andy Warhol e tour del centro storico: un venerdì ricco di appuntamenti

Il comune informa che domani venerdì 6 maggio in piazza San Michele alle ore 10.30 si terrà la premiazione di Fior d’Albenga 2022.

A seguire, fino alle ore 13.00, si terrà lo showcooking realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero a recupero delle due giornate annullate a causa maltempo dell’evento “Albenga in Tavola”. Per l’occasione sarà possibile degustare piatti e preparazioni a base asparago violetto e carciofo spinoso.

Nel pomeriggio alle ore 17.30 in piazza San Siro partirà il secondo tour organizzato in concomitanza con la mostra di Andy Warhol (presso l’omonima piazza). Il percorso storico sarà illustrato dalla maggiore e illustre storica di Albenga, la dottoressa Costa Restagno, la quale racconterà la storia millenaria dei maggiori palazzi nobiliari che gravitano su via Roma. Un incontro affascinante intrigante che racchiude la storia il presente e la vita percorsa attraverso i secoli e gli avvenimenti che hanno forgiato la storia Ingauna.