Il Prefetto Cananà si congeda: "Quattro anni complicati tra il crollo del ponte e la Costa Luminosa ma abbiamo creato un sistema Savona" (VIDEO)

"Sono stati quattro anni complicati e non mi riferisco solo al Covid e alla crisi Ucraina, è successo di tutto sotto il profilo del dissesto idrogeologico, il crollo dei ponti".

Così il Prefetto di Savona Antonio Cananà ha aperto il suo discorso di congedo alla stampa, visto che da lunedì lascerà la guida del Palazzo del Governo savonese per trasferirsi alla Prefettura di Viterbo.

"All'inizio del mio incarico nel mio saluto ai cittadini savonesi avevo cercato di dare un'idea di uno stato che interagisce con gli amministratori locali e i cittadini per salvaguardare la questione sociale da fenomeni degenerativi - ha sottolineato Cananà - Ho cercato di mettere tutto me stesso per cercare di raggiungere l'obiettivo".

Fondamentale è stato il lavoro di squadra con le tre forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e la magistratura ma non solo.

"Siamo riusciti a fare squadra anche con i sindaci, penso infatti di essere riuscito a creare con loro un buon livello di collaborazione così come con le organizzazioni sindacali e delle attività produttive. Siamo riusciti a creare un sistema Savona che è riuscito ad interagire per raggiungere gli obiettivi - puntualizza il Prefetto uscente - Ringrazio tutte le istituzioni che hanno collaborato con me e viceversa, avrò un ricordo bellissimo per Savona. E lo dico anche come cittadino: è una provincia stupenda, ho trovato un entroterra fantastico, oltre che da Prefetto ho girato il savonese da cittadino dico che è bellissimo. Con alcuni savonesi ho infatti stretto rapporti che andranno al di là di questa esperienza".

Il Prefetto ha inoltre ricordato due momenti difficili che ha riscontrato in questi 4 anni e 3 mesi alla guida della Prefettura di Savona: il crollo del ponte dell'A6 e nel pieno della pandemia, la gestione dei casi Covid a bordo della Costa Luminosa attraccata al porto di Savona.

"Durante l'alluvione del 24 novembre del 2019, è crollato un ponte senza fortunatamente nessuna persona coinvolta direttamente. C'era stato il ponte Morandi, la magistratura a Genova aveva chiusa la A26 e quando è crollato il ponte ho pensato che eravamo isolati - precisa Antonio Cananà - È stato il momento più difficile ma anche gratificante, in 4 giorni siamo riusciti a riaprire l'autostrada, è stato sorprendente, tutti abbiamo dato il meglio di noi in un momento nel quale anche le strade provinciali sono crollate. Lì comunque le istituzioni locali sono riuscite in pochissimo tempo a far ritornare le condizioni di vita quasi normali, è stata una dimostrazione di forza del sistema Savona".

"Il Covid è stata purtroppo una situazione comune in tutta Italia ma la Costa Luminosa è stata la prima nave da crociera a sbarcare in Italia. Sono stati dieci giorni pesantissimi, tre riunioni quotidiani per gestire 1500 viaggiatori e 1500 membri dell'equipaggio in arrivo da tutto il mondo, che dovevano andare via dal porto. Non è andato tutto bene ma il risultato finale è stato che la nave è stata evacuata, ed è stata gestita a livello locale e nazionale" prosegue Cananà che venerdì prossimo a titolo personale ha previsto di organizzare un momento di saluto con tutti i sindaci, le autorità e i dipendenti della Prefettura.

Il Prefetto si è soffermato anche sulle criticità legate alla mobilità savonese: "E' un problema che esiste quotidianamente destinato a proseguire, purtroppo, anche nei prossimi anni".