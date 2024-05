Albenga, restyling piani viari: interventi nelle frazioni di Leca e Bastia

Continuano gli interventi su piani viari e marciapiedi del comune di Albenga. Sabato 18 maggio è iniziata la riqualificazione e regimazione delle acque della strada di crinale di accesso alla cima del borgo di Bastia che parte dai campetti.

La strada, che è stata di fondamentale importanza anche nel 2022 per raggiungere il crinale interessato dall’incendio, rappresenta una via alternativa per arrivare al borgo.

Nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio, stanno iniziando i lavori di messa in sicurezza di strada Bra a Leca dove sarà posizionato il guardrail e saranno effettuati interventi sugli asfalti con particolare attenzione ai punti più ammalorati.