Murale Amilcare Artisi, il circolo: "È parte di una serie di iniziative del 2021 per commemorare il partigiano"

"Nel corso del 2021 il circolo Amilcare Artisi ha organizzato una serie di iniziative per commemorare il partigiano di cui siamo onorati di portare il nome e conservare la memoria. Il murale attaccato dal consigliere Scaramuzza fa parte di quelle celebrazioni". Così Paola Urbani e Claudio Caravatti, rispettivamente presidente e segretario del circolo Artisi.

"Sul quel murale c'è il volto di Artisi, preso direttamente da una sua foto - proseguono - È evidente che nulla ha a che vedere con la guerra in Ucraina, così come è evidente che non è un incoraggiamento a guerra o violenza. Artisi ha combattuto per la Liberazione e la costituzione di un'Italia unita e antifascista ed è stato ucciso per queste idee. Il nostro circolo, come tutta l'ARCI, lavora costantemente per conservare la memoria della guerra di Resistenza e per coltivare la cultura storica che consente di leggere il mondo di oggi anche grazie all'esperienza di ieri".

"Ovviamente il murale non si trova in un'area vincolata dalla Soprintendenza, anche se la dichiarazione di Scaramuzza fa sorgere il dubbio che non sia così" concludono Urbani e Caravatti.