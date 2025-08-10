Savona, due famiglie di turisti derubate di tutto alla spiaggia libera di Piazzale Eroe dei due mondi

Quella che doveva essere una tranquilla giornata di spiaggia si è trasformata in un incubo per due famiglie del Comasco.

Con i loro bambini hanno deciso di passare una giornata alla spiaggia libera di Piazzale Eroe dei due Mondi ma sono stati rapinati di tutto, probabilmente mentre erano sulla battigia per fare fare il bagno ai bambini. I ladri oltre a cellulari, portafogli e chiavi della macchina hanno portato vi anche i vestiti.

Rimasti in costume e disperati hanno cercato aiuto e tramite l'aiuto di alcune persone sono riusciti a rivolgersi alle forze dell'ordine che si sono subito attivate per trovare i ladri.

Su Facebook una delle persone derubate ha lanciato un appello, chiedendo, se avesse trovato i documenti, il portafogli rosso e uno zaino nero, oltre alle chiavi di un'auto Nissan. L'appello è stato fatto girare sui vari gruppi Facebook di Savona.