Savona, disordini in Darsena del 15 febbraio: stop all'acceso ai locali della zona per uno degli indagati

Si allarga la lista dei provvedimenti assunti dal Questore di Savona dopo la serata movimentata tra gli scorsi 15 e 16 febbraio in Darsena a Savona.

La dottoressa Simone ha infatti firmato nelle scorse ore un provvedimento di divieto di accesso a pubblici esercizi e a locali di pubblico intrattenimento nei confronti di un cittadino ai quali sarà vietato anche fermarsi nei pressi dei citati esercizi pubblici nell’area della Darsena per un anno.

Il provvedimento è stato emesso grazie alla sinergia dell’attività svolta dai poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, nell’area della “movida” savonese, a seguito di una serie di disordini: il tutto era cominciato tra i dehors della zona con due persone allontanate per aver disturbato, visibilmente alterati dai fumi dell'alcool, i clienti, poi intercettate dalla polizia che le aveva condotte nei suoi locali, dove si erano resi protagonisti di alcuni atti volgari nei confronti di una dottoressa intervenuta per un presunto malore dei facinorosi.

A carico dei due arrestati il Questore di Savona aveva già emesso il provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Savona.

Ieri ad uno degli indagati è stato, invece, notificato dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura il provvedimento a seguito del quale non potrà accedere per un anno a locali, quali bar, pub, caffetterie, enoteche, ristoranti o trattorie, situati in Darsena nonché stazionarvi nelle immediate vicinanze.