Savona, disordini in Darsena: rimpatrio e divieto di ritorno in città per 3 anni ai due protagonisti

Erano stati arrestati per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e quindi denunciati per oltraggio a Pubblico Ufficiale, ora non potranno più tornare a Savona per tre anni.

E' quanto deciso dal Questore di Savona, la dottoressa Simone, per i due 34enni che nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 febbraio si sono resi protagonisti di una movimentata vicenda tra la Darsena e i locali della questura.

I due provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il Comune di residenza con divieto di ritorno nella Città della Torretta sono arrivati a seguito di quanto gli inquirenti hanno verificato nelle ultime ore ricostruendo e valutando i fatti.

Il fermo dei due ad opera dei poliziotti della Volante, avvertiti per una lite verificatasi nella zona della movida del porto savonese, era avvenuto mentre gli stessi agenti si stavano recando sul luogo della segnalazione: gli agenti hanno notato gli uomini agitarsi e tentare subito la fuga, apparentemente senza motivo, alla sola vista della loro auto.

Dopo aver resistito ai poliziotti, i due hanno lamentato alcuni malori per cui era stata avvertita la Guardia Medica la cui dottoressa è stata molestata verbalmente.

Nel mentre gli agenti hanno potuto appurare come i 34enni fermati fossero i protagonisti dell'accaduto in Darsena, col titolare di un bar il quale aveva rifiutato di farli entrare nel suo locale in quanto evidentemente alterati dai fumi dell'alcool e i due che avevano a quel punto cominciato a disturbare i clienti seduti nei dehors e non solo.