Covid: 1001 nuovi positivi in Liguria, 115 in provincia di Savona nelle ultime 24 ore

Sono 1.001 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 10.000 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici.

In provincia di Savona i nuovi casi sono 115, a Imperia 145, a Genova 559 e a Spezia 181.

Oggi il numero dei ricoverati è in forte diminuzione, 15 in meno su scala regionale, 34 negli ospedali del savonese (1 in meno di ieri), nessuno in terapia intensiva.

Oggi si registra anche la morte di due persone ricoverate presso l'ospedale San Paolo di Savona. Si tratta di una donna di 86 anni deceduta il 29 aprile e di un uomo di 90 deceduto il 4 maggio.

Il bilancio dei decessi sale a 5.293 da inizio pandemia. Calano a 14.122 (-548 ) i pazienti in isolamento domiciliare.

