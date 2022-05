Vigili del fuoco di Savona in lutto per la scomparsa del decano Francesco Guerci

Vigili del fuoco della provincia di Savona in lutto per la scomparsa di Francesco Guerci. Mancato all'età di 95 anni, era il decano del comando provinciale savonese.

Conosciuto da tutti come Checco, iniziò la carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come vigile ausiliario di leva fino a conseguire la massima qualifica operativa di capo reparto, lasciando il servizio per raggiunti limiti di età.

Specialista navale era apprezzato dai colleghi e dagli amici per le sue capacità umane e professionali.