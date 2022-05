Elezioni 2022, "Borghetto c'è" ha presentato i suoi candidati: "Molte riconferme e innesti con entusiasmo" (FOTO e VIDEO)

Massimo Allegri, Luca Angelucci, Carolina Bongiorni, Maria Carla Calcaterra, Maicol Campisi, Alessio D'Ascenzo detto Alessio, Paolo Antonio Erre, Andrea Frangelli, Carla Celeste Lo Presti detta Celeste, Bruna Mastrasso, Giovanni Matti Altadonna e Veronica Ragazzo sono i candidati che affiancheranno Canepa nella tornata elettorale fissata per il prossimo 12 giugno.

"Noi siamo una lista civica che al suo interno ha diverse anime spiccatamente di centrodestra - ha proseguito Canepa - ci sono persone che sono riconducibili ai principali partiti che stanno all'interno della coalizione di centrodestra. L'avere delle connotazioni politiche è sicuramente un vantaggio: serve ai partiti politici per avere orecchie e occhi sul territorio, quindi hanno sempre contezza di quelle che sono le esigenze del territorio. Inoltre, può rappresentare un valore aggiunto per le amministrazioni perché possono contare su un supporto per poter accedere ai livelli più alti delle istituzioni"