Successo per “Cento quadri per Albenga”, l’artista Sergio Giusto: “La violenza si combatte con la gentilezza e la bellezza" (FOTO)

Volge al termine la splendida mostra “Cento quadri per Albenga” di Sergio Giusto presso l’ex asilo Ester Siccardi dal 9 aprile al 15 maggio. Si conclude quindi un “viaggio” tra i meravigliosi scorci della città delle torri magistralmente rappresentati su tela in un misto di colori ed emozioni.

Opere realizzate di getto, con un lavoro di stesura del colore a mano, senza disegnare prima, che parlano dei sentimenti che Giusto nutre per la sua città: grande amore. Un lavoro istintivo, che denota il suo cambiamento interiore, con dipinti caratterizzate da colori forti contrapposti, che vogliono trasmettere la sua gioia di vivere, di essere tornato nella sua città dopo 25 anni di assenza e di aver ritrovato il suo primo grande amore.

Quadri, poesie, una performance live con opera donata alla Croce Bianca, un concerto di Geddo e i meravigliosi laboratori insieme a mamme e bambini: “Cento quadri per Albenga” è stato una sorta di evento multidisciplinare che, visto il grande successo, a grande richiesta si è protratto fino al 15 maggio, invece di concludersi il 30 aprile, come precedentemente programmato.

“Mi sono molto emozionato durante i laboratori didattici con mamme e bambini. Ringrazio Stefania Ricagno e Stefania Gallizia che sono state meravigliose e tutti gli splendidi bimbi con cui ho disegnato e colorato”, ha spiegato l’artista.

“Sono molto soddisfatto e vorrei ringraziare anche tutte le persone che in questo mese sono venute a trovarmi per visitare la mostra. La location così centrale e accessibile mi ha dato l’opportunità di far arrivare l’arte anche alle persone che pensavano di esserne indifferenti e invece hanno tutti dimostrato una grande sensibilità. La sensibilità è una cosa positiva, perché se ami l’arte, ami la bellezza e se ami la bellezza sei gentile e questo è il modo per combattere la violenza”, conclude Giusto.