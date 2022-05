Comunali Noli, Marino Pastorino: "Teniamo i piedi ben saldi: molto da sistemare e tanto da lavorare"

"Nessuno parla dei problemi ad oggi esistenti da risolvere, ma tutti sognano di fare le cose in grande".

Lo afferma in una nota il candidato sindaco della lista civica "Noli nel Cuore", Marino Pastorino, che spiega amareggiato tramite alcuni esempi: "Sulla passeggiata a mare che collega Noli a Spotorno abbiamo una sola panchina all'altezza dei Bagni Mediterranee, i nostri anziani e non solo, stanchi, non possono neanche sedersi se non sul guardrail! Per non parlare dei bagni pubblici inattivi e dimenticati. Abbiamo un ingresso in via Colombo con la splendida porta di San Giovanni: sono dieci anni che le luminarie a terra non funzionano, dovrebbe essere il fascino della nostra torre e invece i commercianti vicini vengono a 'tappullarle' per il bene di tutti".