Il rapporto dei giovani con la tecnologia e la finanza

I tempi stanno cambiando, ancora una volta. In questo clima di incertezza economica e di paradossali congetture finanziarie dominano figure come quella di Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Eppure nonostante le difficoltà sempre più evidenti, come le disparità sociali tra le classi, il tema della finanza sta tornando prepotentemente attuale. Un periodo, quello attuale dove in tanti parlano di finanza, ma sono in pochi ad avere le competenze necessarie per riuscire a cavarsela in questo mercato odierno.

In tutto questo giocano un ruolo fondamentale la rete internet e i social network. Attraverso i social chi ha competenze adeguate con il mezzo tecnologico attinge informazioni utili per la gestione delle proprie risorse finanziarie, almeno in linea teorica. C’è stato un tempo in cui l’argomento finanziario non era considerato così cool, anzi era per i più considerato un po’ volgare. Oggi invece attraversiamo un momento delicato in cui ci sono molte più persone interessate ed esperte di criptovalute, NTF, asset e altri argomenti specifici a tema finanziario. I giovani, vista la grande penuria di occupazione e di liquidità si sono concentrati su cose che prima non venivano considerate trendy, anzi l’esatto opposto. In buona sostanza le giovani generazioni parlano più di finanza, di economia e di mercato del lavoro, che non di sesso. Per una ragione piuttosto pragmatica: raramente si riesce a guadagnare attraverso questo tipo di argomento e di settore.

Stiamo andando incontro alla nascita dei financial influencer, giovani appassionati ed esperti di argomento economico-finanziario, che sfruttano al meglio la conoscenza degli strumenti tecnologici e delle leve finanziarie per avere un’entrata fissa e per mantenersi da soli senza l’aiuto di genitori e parenti in generale.

Che ruolo svolge la tecnologia in questo tipo di settore?

Internet ci da la possibilità di verificare all’istante come stanno andando i mercati finanziari, in ogni luogo, momento e scenario. Notifiche ed alert specifiche vengono scambiate tra smanettoni, broker, trader alle prime armi o semplicemente tra creatori di contenuti per il web. I dispositivi mobili sono diventati lo strumento ideale e più consono per chi svolge questo tipo di attività, free-lance, part time, autonomo o tramite società di reclutamento. Ci troviamo di fronte a un numero sempre più alto di giovani risparmiatori che gestiscono al meglio le proprie attività attraverso lo strumento tecnologico.

Altre attività redditizie per giovani Millenials

Oltre ai già citati investitori e ai cosiddetti financial influencer, tra i giovani sono sempre più diffuse le figure degli Youtuber che hanno trovato un modo per avere entrate attraverso la pubblicizzazione di prodotti con video e contenuti lanciati dal proprio canale. YouTube e Twitch.tv sono diventati il loro terreno d’azione, ma ci sono anche altri profili capaci di generare guadagni come i giocatori professionisti, di diverse categorie, dal gaming al gambling, con il circuito dei siti di casino online legale, delle scommesse sportive o degli advertising di articoli e prodotti sportivi. Un volume d’affari importante dove ci sono testimonials, influencer e brand ambassador, che stanno ottenendo riscontri positivi attraverso le loro attività online e per il mercato digitale, e-commerce su tutto.

Che cos’è il brand ambassador?

Per brand ambassador intendiamo un individuo che si fa portavoce di un marchio, di un singolo prodotto o di una linea di prodotti, spingendo i consumatori a scoprire e ad acquistare questo brand. Si tratta a tutti gli effetti della naturale evoluzione degli opinion leader, dei blogger e dei content creator capaci di richiamare i valori di un marchio e di fare quindi da rappresentanti, attraverso un rapporto formale di medio e lungo termine con l’azienda.

Come sostengono gli esperti di marketing e di sociologia della comunicazione, per questi ambassador o influencer o Youtuber la rete è una nuova ribalta, sulla quale eseguire la nostra performance. Che cosa accade quando in un mondo come quello della comunicazione di online, dove il rischio d’impresa e i costi si riducono al minimo? La costruzione dell’identità che avviene online è sempre stata di grande interesse in campo sociologico, proprio perché concede all’individuo diversi gradi di libertà in più rispetto al mondo offline senza tuttavia sottrarsi ai vincoli della dimensione sociale, economica e finanziaria.