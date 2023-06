Scuola senza personale, non mancano solo insegnanti ma anche bidelli, tecnici e amministrativi

Non è soltanto la carenza di insegnanti a preoccupare il mondo della scuola. Mancano anche bidelli, tecnici, personale amministrativo, tutte figure che garantiscono un regolare servizio negli istituti scolastici della provincia. In base ai dati di Flp Cgil ricavati da quelli del Ministero, oltre ai 384 insegnanti mancano nella scuola del Savonese 140 figure professionali tra collaboratori scolastici (bidelli, 81), assistenti amministrativi (28), assistenti tecnici (18) e direttori dei servizi generali e amministrativi (13). Posti che si sono liberati dopo gli ultimi trasferimenti.

Se la carenza di collaboratori scolastici pone grossi problemi sull'accoglienza e sorveglianza degli alunni (un solo bidello per piano non è sufficiente per un corridoio dove ci sono dieci o più classi) e del pubblico, di pulizia, ma anche la stessa apertura e gestione delle scuole, la mancanza di amministrativi rende molto complicato gestire tutte le pratiche burocratiche, comprese quelle legate al Pnrr che mette a disposizione importanti risorse per le scuole.

Come sottolinea la Flp Cgil provinciale l'ultimo concorso per direttori dei servizi generali e amministrativi è stato bandito nel 2019, sono stati pochi coloro che hanno superato i test del concorso e da allora è rimasto poi tutto fermo. La procedura per un nuovo concorso è stata avviata ma i tempi si prospettano lunghi. Ma il problema, sempre secondo il sindacato sono anche le risorse. Quelle stanziate dal Ministero non sarebbero sufficienti per fare tutte le assunzioni necessarie delle varie figure professionali che mancano.