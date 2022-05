Atti vandalici contro gli alpini e la miniera sul Beigua, ripulite le scritte dal personale del Parco e dalle penne nere

"Le metteremo apposto, riporteremo allo splendore quello che era questa cappelletta e speriamo che questi 'eroi' abbiano il coraggio di scendere in piazza e dire che non sono d'accordo con quello che facciamo, con quello che fa l'associazione, ne parleremo. Gli alpini non si nascondono mai".

Queste le parole di Emilio Patrone, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini della provincia di Savona e della sezione di Varazze che ha voluto condannare, come fatto dal sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, l'atto vandalico contro gli alpini e la discarica sul Tarinè avvenuto tra sabato e domenica scorsi nella zona di Pratorotondo sul Monte Beigua.

Ad essere colpite con diverse scritte offensive la cappelletta, l'edicola votiva, le panchine, i cartelli. E le penne nere varazzine da ieri pomeriggio insieme al personale del Parco del Beigua si sono messe subito al lavoro per pulire il vile danno.

"E' stata una violazione brutta per come è la nostra cultura, il nostro pensiero, l'educazione, il senso di comunità, l'espressione libera di un pensiero manifestato come ci ha insegnato la nostra Carta Costituzionale, mettendoci la faccia, senza andare a bisbigliare nelle orecchie di qualcuno o imbrattare proprietà di altri, ma avendo il coraggio di esprimerlo liberamente ma non così - il commento del consigliere regionale . E' un atto di vandalismo vero, non solo di una proprietà privata e di un luogo di sentimento e di ritrovo per gli alpini, questo è un atto contro i valori fondamentali dello Stato. Non possiamo tollerarlo come italiani, come alpini e come persone appartenenti ad una comunità moderna. Deturpate le facciate di casa vostra, non piegatevi agli atti mafiosi come questi".

"Ci siamo sempre adoperati laddove ce n'è stato bisogno, specie dove la natura ha fatto dei danni a popoli e paesi, non abbiamo dimenticato i nostri valori, trascorsi e quello che hanno fatto i nostri padri e nonni. Vogliamo tramandare un messaggio di pace, solidarietà e amicizia. Non riusciamo a dare spiegazioni ad un'infangata di questo tipo, sono convinto che questa gente che non ha il coraggio di mostrare la faccia, in quelle opere, dai terremoti alle alluvioni, alla campagna vaccinale, noi non li abbiamo visti" ha detto il presidente provinciale degli alpini Emilio Patrone.

"Non si può lottare per un obiettivo a tutela dell’ambiente e poi fare altrettanti scempi in un parco. Questi soggetti non sono d'aiuto alla causa di impedire la realizzazione della miniera sul Tarinè. Anzi, sono un problema perché, oltre a fare scempi in un luogo meraviglioso, discreditano un mondo che con manifestazioni civili e nelle sedi opportune sta facendo di tutto per preservare questi luoghi unici" la dichiarazione del Consiglio del Parco.