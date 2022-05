Si cappotta con l’auto a Ceriale, uomo al Santa Corona in codice giallo

Per cause ancora da accertare, nella tarda mattinata di oggi, a Ceriale, in via Nuova di Peagna, un’automobile si è cappottata.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra proveniente dal distaccamento di Albenga, gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale che ha trasportato l’uomo alla guida del mezzo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.