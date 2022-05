Quale dieta scegliere per te: le diete migliori in tutto il mondo

Ormai, come avrete immaginato, siamo arrivati agli sgoccioli anche quest’anno: le giornate si fanno sempre più lunghe e le temperature stanno raggiungendo picchi che in questo periodo dell’anno non si erano mai visti prima, quindi le vacanze e l’estate sono sempre più vicine. Proprio come loro, anche la prova costume e le lunghe camminate in montagna sono dietro l’angolo, tanto da far risvegliare in noi quell’urgenza di metterci a dieta per perdere almeno qualche etto prima di partire per le ferie e di dover scalare montagne.

Resta il fatto che sono mille i motivi per cui ci si vuole mettere a dieta: a partire dal lato puramente estetico per fare “bella figura” sia mezzi nudi in costume sia vestiti, fino al lato pratico per sopportare meglio il caldo, sudare meno e fare meno fatica, ma anche, ovviamente, per motivi di salute, infatti il sovrappeso reca danni invisibili al nostro organismo, affaticandoci inutilmente quando potremmo vivere molto meglio.

In questo articolo vi parliamo di alcune diete esistenti e molto utilizzate, visti i risultati ottimi che ciascuna di esse porta, se usata nel momento giusto dalla persona giusta. Ovviamente, questa decisione spetta agli esperti, quindi assicuratevi sempre di rivolgervi al vostro medico di famiglia o ad un nutrizionista affidabile che valuti la vostra situazione e vi aiuti a trovare la soluzione migliore nel vostro caso specifico.

La dieta mediterranea

Famosa in tutto il mondo grazie alla sua reputazione che si è costruita nel tempo, la dieta mediterranea è nata nei paesi che si affacciano, ovviamente, sul Mar Mediterraneo, infatti in Italia è particolarmente utilizzata, diventando così la risoluzione perfetta per molti pazienti e persone bisognose di mettersi in riga e mangiare sano.

Ciò che attrae maggiormente della dieta mediterranea è che non si tratta di un regime alimentare restrittivo, in cui vengono ridotti drasticamente o addirittura eliminati alcuni componenti fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Al contrario, adottare una dieta mediterranea significa mangiare in modo vario senza eliminare nulla, ma rispettando le porzioni di cui il nostro corpo necessita.

Richiesta e rinomata anche tra le star del mondo dello spettacolo, la dieta mediterranea è anche stata eletta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nel 2010, un titolo decisamente meritato considerando i risultati che si ottengono seguendola sia in termini di salute, sia dal punto di vista fisico ed estetico.

La dieta drenante

Spesso, salendo sulla bilancia e aspettando qualche secondo vediamo poi un numero che non sembra corretto e di conseguenza pensiamo di dover assolutamente dimagrire. Ciò che molte volte non consideriamo è che il peso in eccesso non sempre è dovuto alle calorie di troppo derivanti da porzioni molto abbondanti o dalle schifezze che ci siamo concessi l’altra sera, ma sono invece liquidi trattenuti dal nostro corpo che ha ben deciso di non drenare a dovere.

Per evitare di essere pieni di liquidi in più, che spesso risultano in una sensazione di gonfiore a livello dell’addome, ma anche della gambe e dei glutei, possiamo scegliere di mettere in pratica una dieta drenante, una soluzione ideale per chi soffre di ritenzione idrica o gonfiore in varie parti del corpo. Non temete, questa dieta solitamente è abbastanza veloce, proprio perché non si tratta di eliminare grasso in eccesso, ma solamente liquidi, quindi ha una durata di qualche giorno, dopo i quali vi sentirete molto meno gonfi e più leggeri.

Come aiuto a questo tipo di dieta potete anche decidere di contattare un centro estetico specializzato in trattamenti e massaggi, in cui professionisti del settore vi consiglieranno quale sia il pacchetto migliore per voi.