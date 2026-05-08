Credito alle imprese: ‘Confidare’ approva il bilancio 2025

Confidare S.C.p.A., primo Confidi piemontese e tra gli operatori di riferimento in Italia nel settore delle garanzie e del credito diretto alle PMI, conferma il proprio percorso di crescita.

L’Istituto, che nel 2027 celebrerà il primo decennale ma che racchiude in sé, attraverso progressive fusioni per incorporazione, una lunga storia nata nel 1972, prosegue con rinnovato entusiasmo nel proprio percorso di sviluppo all’insegna di valori fondamentali quali crescita sostenibile, solidità patrimoniale e vicinanza concreta alle imprese.

L’esercizio 2025 evidenzia un quadro economico ordinato, con un utile netto positivo pari a 34.885 euro, margini sostanzialmente stabili, commissioni nette in aumento dell’8,7% e una gestione finanziaria in linea con l’esercizio precedente. Sul versante patrimoniale, il quadro si conferma solido e prudente, con Fondi Propri pari a 26,4 milioni di euro e un CET1 Capital Ratio pari al 31,6%.

“Gli obiettivi conseguiti nel 2025 confermano un quadro complessivamente ordinato e coerente con il percorso di sviluppo della Società”, esordisce Adelio Giorgio Ferrari, Presidente di Confidare. “Il bilancio approvato rafforza il ruolo di Confidare quale intermediario responsabile, vicino alle imprese e attento alla qualità della crescita”. Gli fa eco Andrea Ricchiuti, Direttore Generale del Confidi con sede a Torino nella prestigiosa cornice di Via XX Settembre 41: “Proseguiamo convinti e coerenti sulla strada intrapresa nel classificarci sempre più come hub propulsivo per il tessuto economico imprenditoriale italiano, favorendo l’interazione tra imprese, sistema bancario, istituzioni e strumenti agevolativi”.

Nel 2025 Confidare ha attivato complessivamente oltre 93 milioni di euro di risorse a favore delle imprese, considerando garanzie, credito diretto, attività di intermediazione e strumenti di finanza agevolata. Un risultato che conferma la capacità dell’Istituto di operare come piattaforma di sostegno al sistema produttivo, mettendo in relazione imprese, banche, istituzioni e opportunità di sviluppo. Particolarmente rilevante il contributo agli investimenti, sia attraverso l’attività di garanzia sia tramite il credito diretto.

Considerando congiuntamente le operazioni garantite e le erogazioni dirette finalizzate a investimenti, Confidare ha accompagnato nel 2025 interventi per un valore complessivo superiore a 35 milioni di euro, confermando la propria capacità di sostenere le imprese non solo nella gestione dei fabbisogni ordinari, ma anche nei percorsi di crescita, innovazione e rafforzamento competitivo.

Ma c’è di più. Il 2025 conferma anche l’attenzione dell’Istituto verso le nuove direttrici di sviluppo dell’economia reale. Le start-up garantite sono state 299, per un importo finanziato di oltre 27,5 milioni di euro. Parallelamente, Confidare ha continuato a sostenere l’imprenditoria femminile e le imprese giovanili under 35, confermando una visione del credito come leva di inclusione, innovazione e crescita del territorio.

Nel 2025, anche in pieno allineamento ai maggiori trend mondiali in ambito green, Confidare ha confermato la propria attenzione verso gli investimenti ESG e verso i percorsi di sostenibilità delle imprese. Un ambito destinato ad assumere un peso crescente nelle strategie di sviluppo dell’Istituto, coerentemente con l’evoluzione del mercato, delle aspettative regolamentari e della domanda di strumenti finanziari sempre più orientati alla transizione ambientale e sociale.

In sintesi, i principali profili che hanno caratterizzato l’esercizio sotto il profilo strategico, organizzativo e di governo sono: il completamento di un’importante operazione di cartolarizzazione, l’approvazione del nuovo Piano Strategico 2026–2028, l’avanzamento del percorso di adeguamento ai rischi climatici e ambientali, la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2024, nonché il rafforzamento degli assetti di governo societario, dei presìdi di controllo, della qualità dell’attivo e delle partnership con il sistema bancario e con gli altri interlocutori della filiera commerciale.

Nel complesso, il bilancio 2025 restituisce l’immagine di una Società solida, prudente e in evoluzione, capace di coniugare presidio del rischio, sostegno alle imprese e visione strategica. “Confidare intende continuare a essere un punto di riferimento per le PMI e per i territori”, chiosano all’unisono i manager. “Il 2025 conferma la validità del nostro modello: un intermediario specializzato, vicino al sistema produttivo e orientato a una crescita sostenibile, concreta e responsabile”.

L’approvazione del bilancio 2025 conferma così il posizionamento di Confidare come intermediario specializzato, patrimonialmente solido e vicino alle PMI, capace di accompagnare investimenti, nuove iniziative imprenditoriali e percorsi di sviluppo sostenibile.

Maggiori informazioni su www.confidare.it.