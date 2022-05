Varazze, via al rifacimento degli asfalti: tutte le date e gli orari delle chiusure strade e i divieti

Come anticipato da Savonanews via alla manutenzione degli asfalti in diverse vie di Varazze per una cifra di 240mila euro e il comune ha comunicato le prime chiusure delle strade.

"Con le prime lavorazioni di scarificatura preliminari sono iniziate quest'oggi (ieri. ndr) le asfaltature previste in alcuni tratti della viabilità cittadina" ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici.

Le strade interessate in questo lotto di lavori saranno: tratto di Via Canavelle, Via Callandrone, Via Nuova Cantalupo, Via Milano, Via IV Novembre, Via Monte Grappa, Via Villagrande, Via Carattino, Via Milano.

Il primo cittadino varazzino ha inoltre ricordato di prestare attenzione ai divieti di sosta e fermata già posizionati, o che verranno posti nei prossimi giorni nelle seguenti vie cittadine:

➡️Chiusura via Carattino dal 18 al 20 maggio dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

➡️Chiusura via Buranello il 18 maggio dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

➡️ Chiusura tratto di via Milano lato ponente (intersezione con piazza Mazzini) il 19 maggio dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

➡️Chiusura tratto di via Ravano antistante l'intersezione con via Verdi nonché tratto di via IV Novembre lato ponente dalle ore 8:00 alle ore 18:00 il 19 e 23 maggio;

➡️Chiusura di via Montegrappa dalle 8:45 alle 18:00 da martedì 24 a venerdì 27 maggio.

Contemporanea istituzione del doppio senso di circolazione in via Piave con conseguente divieto di sosta su entrambi i lati della stessa con il divieto di sosta in via Montegrappa che partirà dalle ore 8:00 mentre il divieto di transito sarà dalle ore 8:45 per non interferire con il "transito scolastico.

"Prestare dunque attenzione alle modifiche della viabilità cittadina, sicuramente ci saranno dei momenti di congestione del traffico ma è necessario intervenire per garantire la manutenzione delle strade - ha concluso Pierfederici - Grazie all'ufficio tecnico comunale per aver seguito la progettazione dell'intervento ed al comando di Polizia Locale per la collaborazione".