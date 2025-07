Deserta anche la seconda gara per la cessione delle quote GTT in Tpl Linea

Scadeva il 26 giugno il termine per presentare un'offerta per rilevare le quote di Tpl Linea detenute da GTT ma non è stata presentata nessuna offerta.

Nella decisione di uscire dalla compagine societaria dell’azienda di trasporto pubblico locale del Savonese, GTT aveva pubblicato, a marzo, un primo avviso pubblico di cessione delle quote per un valore di 972mila euro.

Tuttavia, non era pervenuta alcuna offerta e GTT aveva rimesso sul mercato il proprio pacchetto con una riduzione del 5%, per un valore di 923.400 euro.

Una cifra importante per gli enti soci e che non permetterebbe comunque, se acquisita la quota della società torinese, di avere la maggioranza assoluta e e il controllo della società, nemmeno per quei soci di maggioranza relativa come il Comune di Savona o la Provincia.

Ora si tratta di vedere quali saranno le scelte; se GTT farà altri tentativi di vendita o se, restando le quote invendute, la società deciderà di liquidare la quota del socio uscente.